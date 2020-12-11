Danıştay'dan "hadım" uygulaması kararı

11 Aralık 2020 Cuma, 20:55

Karaman’da tarikat yurdunda bir öğretmen tarafından 45 çocuğa cinsel saldırıda bulunulması olayı Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Günlerce televizyon ekranlarında “tecavüzcülerin” hadım edilmesini tartışılmıştı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, 2016 yılında “hadım yönetmeliği” çıkarmıştı. Yönetmelikle cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyen hükümlülerin cinsel dürdülerinin azaltılması ve yok edilmesine yönelik ilaçlı veya ilaçsız tedavi edilmesini düzenliyordu.

Türk Psikiyatri Derneği, yönetmeliğin 7. maddesindeki "cinsel isteğin azaltılmasının veya yok edilmesinin" ifadesinin tedavi yöntemi olmadığını belirterek Danıştay’da dava açmıştı. Gerekçe olarak bunun “hasta haklarına aykırı” olduğu öne sürülmüştü.

Dosyada davalı konumunda bulunan Adalet Bakanlığı, "bireysel menfaat, toplum menfaati ile çatıştığı zaman kişinin tedaviyi reddetme olasılığı var" diyerek yönetmeliği savunmuştu.

Görüşü sorulan Danıştay savcısı ve tetkik hakimi ise yönetmeliğin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, iptalini istemişti.

4 YIL SONRA KARAR VERİLDİ

4 yıllık yargı sürecinin ardından Danıştay kararını verdi.

Olay TV'deki habere göre; Danıştay 10. Daire, yönetmelikte geçen “cinsel isteğin azaltılmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemdir” ibaresini iptal etti.

Düzenlemenin kanuni dayanağının olmadığı belirtilen kararda, bunun kanunda idareye “tedavi” amaçlı yönetmelik çıkarma konusunda yetkisini aşar nitelikte olduğu vurgulandı.

Bu karardan sonra cinsel suçlardan hüküm giyenlere yönelik “hadım” uygulanması için Meclis’ten kanun çıkarılması gerekiyor.