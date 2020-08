Dans pisti evlere taşındı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl çevrimiçi olarak yapılıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 7 Ağustos- 31 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Başvuru yapacak katılımcılarda aranılan şartlar ise yeteneklerine güvenmeleri ve reşit olmaları. Dünya çapında en başarılı olan 1 “B-Boy” ve 1 “B-Girl” ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma hakkı elde edecek.

Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 b-boy ve b-girl 7 Eylül tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou’nun oyları belirleyecek.

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde.