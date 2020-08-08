Dans pisti evlere taşındı
Breakdansçıların yarışacağı Red Bull BC One, bu yıl çevrimiçi olarak yapılacak
Breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl çevrimiçi olarak yapılıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen Red Bull BC One E-Battle, 7 Ağustos- 31 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.
Başvuru yapacak katılımcılarda aranılan şartlar ise yeteneklerine güvenmeleri ve reşit olmaları. Dünya çapında en başarılı olan 1 “B-Boy” ve 1 “B-Girl” ise 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde yarışma hakkı elde edecek.
Dünya çapında en iyi performans gösteren videoları gönderen 128 b-boy ve b-girl 7 Eylül tarihinde açıklanacak. En iyileri ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boy Bootuz, B-Girl AT ve B-Boy Lilou’nun oyları belirleyecek.
Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışması Red Bull BC One E-Battle’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde.
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