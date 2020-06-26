Darbe girişimi davasında ceza yağdı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa da "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa da "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
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