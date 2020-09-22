Darbe girişimine karşı direnen Üsteğmen Onur Karan, FETÖ üyeliğinden tutuklandı

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Maltepe’deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı darbecilere teslim etmediği için İstanbul’daki Ana Darbe Davası, Fenerbahçe Orduevi Davası ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında “tanık” sıfatıyla dinlenen Üsteğmen Onur Karan, FETÖ üyeliği ve darbe gecesi darbecilerin talimatlarına uyduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

YİNE TANIK OLACAKTI

Karan, suçlamaları reddettiği ifadesinde örgüt içinde hiçbir şekilde bulunmadığını belirterek darbeci yarbay Fatih Karakaya’nın E-5’i kesme emrini yerine getirmediğini, darbecilerle kışlada mücadele eden komutanları kışlaya aldığını ve onların emrine girdiğini anlattı. Karan, tutuklanmasaydı, Yargıtay’ca bozulan Sabiha Gökçen Havaalanı İşgal Girişimi davasının 23 Eylül’deki duruşmasında yine tanık sıfatıyla dinlenecekti.

Darbe gecesi 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapan ve İstanbul’daki Ana Darbe Davası’nda 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbeci general Özkan Aydoğdu’nun gözaltındayken verdiği ifadesinde, “başında Üsteğmen Onur Karan’ın bulunduğu nizamiyedeki unsurların emrine uymadığı, Karan’ın takviye olarak şehre inecek tankların ve fırtına toplarının nizamiyeden çıkışını engellediği, tugayda başarılı olamamasının nedeninin bu olduğunu belirttiği” ortaya çıktı.

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Davası’ndaki ifadeler de Karan’ın ifadelerini doğruladı. İfadelerde “Darbeye karşı tümen komutanının görevlendirip emir komutayı almalarını emrettiği Kurmay Albay Hançeri Sayat ve Kurmay Albay Erkan Olgay, darbe gecesi tugaya gelerek darbecileri püskürttü. Darbeciler tarafından emrine 60 tank ve 20 fırtına obüsü verilen Üsteğmen Karan, darbecilerin emrine karşı çıkarak, iki komutanla birlikte darbecilere desteğe gelen 110 Kuleli Askeri Lise öğrencisini gözaltına aldı ve 04.30’a kadar darbecileri püskürttü. Böylece tüm bölgeye araç çıkışı yapılan birliğin darbecilerin eline geçmesi önlendi” denildi.

Kurmay albaylar Hançeri Sayat ve Erkan Olgay, 15 Temmuz’dan sonraki YAŞ’ta “kahramanlıkları” gerekçesiyle generalliğe terfi ettirilmişti.