Darbe girişiminin dakika dakika özeti

14.30: Kara Havacılık’ta görevli binbaşı O.K., MİT’e giderek Hakan Fidan’ın kaçırılacağını, bunun darbe girişimi olabileceğini bildirdi.

16.16: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi verdi ve ayrıntıları anlatması için Müsteşar Yardımcısını Genelkurmay’a gönderdi.

17.32: MİT Müsteşar Yardımcısı, Yaşar Güler’i bilgilendirdi,

17.54: Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı bilgilendirdi.

18.10: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Karargahı’na gelerek Hulusi Akar ve komutanların yaptığı toplantıya katıldı, “gelen ihbarın daha büyük planın parçası olabileceğini” beyan ederken, darbeden hiç söz etmedi.

18.30: Akar, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

19.25: Orgeneral Akar, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak’ı arayarak, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’ndan hiçbir tank ve zırhlı aracın çıkmaması emrini verdi.

19.26: Hakan Fidan, Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı, ulaşamayınca koruma müdürüyle güvenlik önlemleri hakkında görüştü, ancak darbe ihbarından hiç söz etmedi.

19.26: Yaşar Güler’in özel kalem müdürü Yarbay Bünyamin Tümer, darbeci general Mehmet Partigöç’ün odasına giderek komutanlar ve MİT Müsteşarı arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

20.22: Hakan Fidan, karargahtan ayrıldı.

20.23: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisi Genelkurmay Karargahı’na doğru bir otobüs ile yola çıktı.

20.46: Darbenin gece saat 03.00’te başlayacak olması nedeniyle karargahtan erken ayrılan Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Karargahı’na geri döndü.

21.00: Tümgeneral Mehmet Dişli, Hulusi Akar’ın makam odasına girdi, kendisine “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti. Akar’ın tepki göstermesi üzerine darbeciler içeri girdi ve Genelkurmay Başkanı’nı derdest etti.

21.20: Akıncı’dan yola çıkan 33 özel kuvvetçi Genelkurmay Karargahı’na ulaşarak komuta katına yöneldi.

22.21: Genelkurmay Karargâhı mesaj ve evrak dağıtım sistemi (MEDAS) üzerinden “SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ” konulu mesaj “tüm bakanlıklar” adreslerine gönderildi.

22.28: Haber kanallarında “İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu’dan Avrupa’ya geçişi Jandarma tarafından trafiğe kapatıldı” şeklinde son dakika haberleri yapılmaya başlandı.

22.35: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 6 adet F-16 uçağı izinsiz kalktı. Ankara semalarında alçak uçuş yapan uçaklar, Akıncı Üssü’ne indi.

23.02: Başbakan Binali Yıldırım, NTV’ye telefonla bağlanarak “Emir komuta dışında bir kalkışma olduğunu” açıkladı.

23.03: Hulusi Akar, Genelkurmay’dan helikopterle Akıncı Üssü’ne götürüldü.

23.05: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbeye teşebbüs eden askerlerle ilgili soruşturma başlattı.

23.18: Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, darbeci F-16’lar tarafından bombalandı. 7 kişi şehit oldu.

00.00.33: Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı vuruldu. 44 polis şehit oldu.

00.02: MİT helikopterlerle tarandı.

00.13: Darbeci askerler TRT’de zorla darbe bildirisi okuttu.

00.24: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNNTürk haber televizyonuna bağlanarak darbeye karşı halkı meydanlara çağırdı.

00.56: Ankara Emniyet Müdürlüğü binası bombalandı.

01.31: Erdoğan kendisini Dalaman Havalimanı’na getiren helikopterden inerek Cumhurbaşkanlığı ATA uçağına bindi. Uçak 01.43’de havalandı.

02.35: TBMM bombalandı.

03.20: Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul’a geldi.

03.24: TBMM 2. kez bombalandı.

04.00: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yargı görevlileri, Yurtta Sulh Konseyi üyesi general, amiral ve askerlerle darbeye teşebbüs faaliyetine katılan askerler hakkında gözaltı kararı verdi.

04.42: Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldı, helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler oteli ablukaya aldı.

04.54: Erzurum’dan 2 adet F-16 uçağı H-188 yetkisiyle (Uçak Düşürme Yetkisi) kalktı. Darbeye teşebbüs faaliyetinin başlamasından itibaren, darbenin önlenmesi için ilk karşı hareket bu saat itibarıyla başladı.

06.19: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark bombalandı.

06.52: Başbakan Binali Yıldırım tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na vekâleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

08.03: Akıncı Üssü’ndeki pistler uçakların kalkmasını engellemek amacıyla bombalandı.

09.06: Hulusi Akar’ı Akıncı’dan alan helikopter, Çankaya Köşkü’ne indi.

12.57: Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde açıklama yaparak darbe girişiminin önlendiğini açıkladı.