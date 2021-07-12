Darbe Komisyonu'na dair çarpıcı iddia: "Yarın başınıza iş açar"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:00

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Ancak Meclis'te kurulan 'Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor ise yayınlanmadı.

Raporun neden yayınlanmadığına ilişkin Halk TV'de yayınlanan Açıkça programında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan programda konuya ilişkin, Komisyonu'un raporunun tam yayınlanma sürecinde Meclis Başkanlığı dahil olmak üzere önemli hukukçuların AKP yöneticilerini ziyaret edip "Bakın bu darbe raporundaki gerçekler, iddialar, olgular yarın sizlerin başına bela açar. Uluslararası arenada Meclis’te yayınlanmış bir resmi rapor, Fethullahçıların da işini kolaylaştırır. Türkiye’nin uluslararası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu Meclis’te resmi olarak basmayalım" diyerek telkinde bulunduğunu ve bu nedenle raporun basılmadığına dair bir kulis bilgisi olduğunu dile getirdi.

Pehlivan bu sözlerinin ardından programın konukları arasında bulunan, dönemin Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP Manisa Milletvekili olan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a "Bilmiyorum sayın Selçuk Özdağ bu kulis bilgisini doğrular mı?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Selçuk Özdağ Pehlivan'a “Kulis bilginiz doğrudur” cevabını verdi.







