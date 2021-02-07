Darcy Fırtınası: Kuzey Avrupa kar altında
Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi aldına girerken, Hollanda'da son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşanıyor.
Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi aldına girerken, Hollanda'da son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşanıyor.
Hollanda makamları, kötü hava koşulları nedeniyle tüm koronavirüs test merkezlerini kapattı.
Ulaşımda sorunlar yaşanırken, kuzey bölgeleri kar altında kalan Almanya'yla demiryolu ulaşımı da sekteye uğradı.
Darcy Fırtınası'ndan kaynaklanan soğuk hava dalgası İngiltere'nin bazı eksimlerinde de etkili oldu.
Hollanda'da kırmızı alarm verilirken, rüzgarın şiddetinin satte 90 kilometreyi bulabileceği ve "acı soğuk" yaşanacağı tahmininde bulunuldu.
Gün boyu yoğun kar yağışı düşerken, yollarda gecikmeler yaşandı. Halka yola çıkmama çağrısı yapıldı.
Einhoven Havaalanı kapatılırken, uçuşlar Almanya'ya yönlendirildi. Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda da gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Almanya'da da kar yağışı trafik sıkışıklıklarına ve tren seferlerinde gecikmelere yol açtı.
Cumartesi gününden bu yana 222 trafik kazası yapandığı bildirildi.
Almanya'da gece saatlerinde kar yağışının artması bekleniyor.
Belçika'da daha az kar yağışı görülürken, yetkililer hafta boyunca yaşanacak soğuk havaya hazınlanıyor.
İngiltere'de ise Darcy Fırtınası'nın ülkenin güneydoğusu ve doğusuna kar yağışı ve sert rüzgarlar getirebileceği uyarısı yapıldı.
Soğuk havanın hafta ortasına dek sürmesi bekleniyor.
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