Dardanel'de ölümüne mesai: 'Semptomları ağır değil' diye çalıştırılıyorlar

07 Ağustos 2020 Cuma, 15:10

Çanakkale'de bulunan Dardanel fabrikasında, Covid-19 teşhisi konulan işçilerin de yer aldığı 'kapalı devre çalışma' sistemi tepkilere rağmen devam ediyor.

İl Hıfzısıhha Kurulu, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Valiliği’nin kararı doğrultusunda gündüz fabrikada çalışan işçiler, akşamları ise zorunlu olarak karantina yurtlarında tutuluyor.

"ENFEKTE İŞÇİLER HALA ÇALIŞTIRILIYOR"

bianet’e konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, İl Sağlık Kurulu’nda bulunan sağlıkçılardan 2 Ağustos’ta aldığı bilgiye göre; 56 işçinin şu an hastanede Covid-19 tedavisi gördüğünü söyledi.

56 işçi ile birlikte toplamda 153 işçinin Covid-19 tanısı konduğunu belirten Aslan, şöyle devam etti:

“Hastanede tedavi gören işçilerin dışındakilerin semptomlarının ağır olmadığı bu nedenle çalışmaya devam ettikleri söylendi. Şu ana kadar bizim söylediğimiz hiçbir şey yalanlanmadı. Çanakkale Hıfzı Sıhha Kurulu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi bu kadar işçi hasta değil diyen olmadı."

"İMZACILAR VAZGEÇMİŞ DEĞİL"

Aslan 'kapalı devre çalışma' sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışma sisteminden vazgeçilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz fakat kararda imzası bulunan İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye, Valilik ve çeşitli alanlardaki görevli doktorlar var, hala bir açıklama yapmış değiller. İmza atan bütün bu kurumların hepsi de kararın arkasında duruyorlar, vazgeçmiş değiller. Ortada somut yanlış bir durum var. Belediye ile görüştüğümüzde özeleştirel yaklaştı ve imzayı çekecekleri yönünde bir tutum içine girdiler, ancak imzalarını hala geri çekmediler.”

"ENFEKTE OLMAYANLAR DA RİSK ALTINDA"

Enfekte olan işçiler ile hasta olmayanların ayrı tutulmadığına dikkat çeken Aslan, son olarak şunları söyledi:

“Kadınlar ve erkekler ayrı yurtlarda kalıyor. ‘Herkesin özel odası var. Fabrikadan çıkıp gidip özel odasında kalıyor yurttan çıkıp fabrikada çalışıyor’ deniliyor. Enfekte olanlar ile olmayanlar arasında hiçbir ayrım yapılmış değil, yani enfekte olmayan diğer işçilerde risk altında bu durumda."

SUÇLU İŞÇİLER OLDU!

Manisa Organize Sanayi Sitesi’ndeki Vestel’de de yüzlerce işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberi gündeme gelmişti. Bugüne dek 7 işçinin Covid-19 kaynaklı olarak yaşamını yitirdiği konuşulan Manisa OSB'deki duruma ilişkin OSB Başkanı Sait Türek ise tepki çeken bir açıklama yaparak “İşçiler Covid-19’u fabrikalara taşıyor” demişti.