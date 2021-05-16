Darmstadtlı Serdar Dursun'dan gol şov

16 Mayıs 2021 Pazar, 18:51

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.

Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.