Darmstadtlı Serdar Dursun'dan gol şov
Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.
Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.
Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.
29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor