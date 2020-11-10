Darphane'de koronavirüs paniği
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki çalışanları arasında, son günlerde koronavirüs vakalarının sıkça görülmeye başlandığı öğrenildi.
Son bir ayda 13 işçinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Çalışanlar koronavirüse yakalandıklarını ise, belirtilerin ağırlaşması üzerine kendilerinin yaptırdıkları testlerle öğreniyor.
Virüs vakalarının sıklaşmasının ardından işyerinde bulunması zorunlu olanlar dışındaki personelin uzaktan çalışma düzenine geçirilmesi beklenirken, aynı çalışma koşullarının sürdürülmesi, İstanbul Valiliği'nin açıkladığı mesai takviminin bile uygulanmaması çalışanlar arasında endişeye neden oluyor.
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