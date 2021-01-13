Darüşşafaka’nın sınavı 30 Mayıs'ta yapılacak
Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek.
Darüşşafa'nın sınav tarihlerini duyurduğu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını, mutlu yaşamasını, ailesine ve ülkesine yararlı olmasını ister. Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılamakta, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor."
2021 YILINDA DARÜŞŞAFAKA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
- Darüşşafaka Sınavı Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2021, Cumartesi
- Darüşşafaka Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 24 Mayıs 2021, Pazartesi
- Darüşşafaka Sınav Günü: 30 Mayıs 2021, Pazar
- Darüşşafaka Sınav Saati: 10.00*
- * Adayların saat 09.00`da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olması
- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması
- 2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, Darüşşafaka Sınavı'na başvurabilirler.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
- Başvuru Formu (doldurulmuş)
Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
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