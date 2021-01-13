Darüşşafaka’nın sınavı 30 Mayıs'ta yapılacak

13 Ocak 2021 Çarşamba, 16:42

Darüşşafa'nın sınav tarihlerini duyurduğu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını, mutlu yaşamasını, ailesine ve ülkesine yararlı olmasını ister. Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılamakta, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor."

2021 YILINDA DARÜŞŞAFAKA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Darüşşafaka Sınavı Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2021, Cumartesi

Darüşşafaka Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 24 Mayıs 2021, Pazartesi

Darüşşafaka Sınav Günü: 30 Mayıs 2021, Pazar

Darüşşafaka Sınav Saati: 10.00*

* Adayların saat 09.00`da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, Darüşşafaka Sınavı'na başvurabilirler.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru Formu (doldurulmuş)

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