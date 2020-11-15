DASK, İzmir'de 24,4 milyon lira ödeme yaptı
İzmir'deki 116 yurttaşın can verdiği depremin ardından "Zorunlu Deprem Sigortası" kapsamında poliçe sahiplerine ödenen toplam hasar tazminat oranı açıklandı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edindiği bilgilere göre, 116 yurttaşın hayatını kaybettiği depremle sarsılan İzmir'de evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeler devam ediyor.
Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleşiyor.
DASK'ın İzmir dahil depremden etkilenen 14 ilden aldığı hasar ihbarı sayısı, 12 Kasım itibariyle 17 bin 500'e ulaşırken, poliçe sahiplerine depremde hasar gören konutları için toplam 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.
Öte yandan, DASK'ın hasar tespit çalışmalarını, İzmir'de oluşturduğu İletişim Merkezi ile yerinden yönettiği de belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Ülkelerini unutmadılar
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- İzmir yol ayrımında
- Ünlü'den 'Pelikan' çıkışı
- İmamoğlu'ndan korkutan vefat sayısı açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması
- Tam iflas hali, deri değişimini gerekli kıldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan açıklanan 'vefat sayısı' çıkışı
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Ülkelerini unutmadılar
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- İzmir yol ayrımında
- Ünlü'den 'Pelikan' çıkışı
- İmamoğlu'ndan korkutan vefat sayısı açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması
- Tam iflas hali, deri değişimini gerekli kıldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan açıklanan 'vefat sayısı' çıkışı