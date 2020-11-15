DASK, İzmir'de 24,4 milyon lira ödeme yaptı

İzmir'deki 116 yurttaşın can verdiği depremin ardından "Zorunlu Deprem Sigortası" kapsamında poliçe sahiplerine ödenen toplam hasar tazminat oranı açıklandı.

AA
15 Kasım 2020 Pazar, 16:32
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Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edindiği bilgilere göre, 116 yurttaşın hayatını kaybettiği depremle sarsılan İzmir'de evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeler devam ediyor. 

Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleşiyor.

DASK'ın İzmir dahil depremden etkilenen 14 ilden aldığı hasar ihbarı sayısı, 12 Kasım itibariyle 17 bin 500'e ulaşırken, poliçe sahiplerine depremde hasar gören konutları için toplam 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.

Öte yandan, DASK'ın hasar tespit çalışmalarını, İzmir'de oluşturduğu İletişim Merkezi ile yerinden yönettiği de belirtildi.


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