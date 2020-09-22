DASK'taki fahiş artış Meclis gündeminde

22 Eylül 2020 Salı, 11:01

Zorunlu deprem sigortasının bedelinin; milyonlarca vatandaşın pandemi nedeniyle gelir kaybına uğradığı bir dönemde rekor oranda artması akılları karıştırdı. 2020 yılına ilişkin artış oranının yüzde 20 düzeyinde olmasına karşın son günlerde zorunlu deprem sigortasını yenileyen vatandaşlar rekor düzeydeki fiyat artışlarıyla karşılaşmaya başladı.



CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Zorunlu deprem sigortasının bedelinin taşınmazın türü ve büyüklüğüne göre değiştiğini anımsatan CHP'li Bulut, zorunlu deprem sigortasıyla ilgili tarife ve talimat tebliğine göre deprem risk bölgelerine göre, taşınmaz mülkün inşaat ruhsat yılı ve kat sayısına göre belirlenen bedelin geçen yıla oranla fahiş oranda arttığına dikkat çekti.

'YÜZDE 80'İ BULAN ARTIŞ VAR'

Kamuya ait bütün şirketleri içine alan Türkiye Sigorta AŞ tarafından düzenlenen zorunlu deprem sigortası poliçelerinde vatandaşın aynı evine geçen seneye oranla yüzde 80’lere varan zam uygulandığını kaydeden CHP'li Bulut, “Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlenmişken, kamunun ürettiği bir hizmete yüzde 80'e yakın zam yapılması kabul edilebilir değildir” dedi.

'BU ZAMLAR VİCDANSIZLIKTIR'

TÜİK'in açıklamalarına karşın enflasyon yüzde 12 iken zorunlu deprem sigortası poliçelerinin geçen yıla oranla neden 80'lere kadar zamlandığını soran CHP'li Bulut, şunları dile getirdi:

“Pandemi döneminde milyonlarca kişi gelir kaybına uğradı, birçok vatandaşımız işsiz kaldı. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte vatandaş ayın sonunu getiremez oldu. Böyle olağanüstü bir dönemde iktidardan vatandaşı, esnafı koruyucu tedbirler almasını beklenir. Ancak iktidar sanki vatandaşın hiç geçim sıkıntısı yokmuş gibi, bütçe açığını geçim derdindeki halkın sırtına yüklemeye devam ediyor. Vatandaşın aynı metrekare evine geçen seneye oranla yüzde 80- yüzde 100’e varan zamlı oranlarda DASK poliçesi düzenleniyor ve haksız bir kazanç sağlanıyor. Geçim sıkıntısındaki vatandaşın sırtına yüklenen bu zamlar vicdansızlıktır. Bir an önce bu zamlar geri alınmalı, iktidar zor durumda olan vatandaşı ve esnafı ekonomik olarak koruyucu politikalara hayata geçirmelidir.”