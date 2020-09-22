DASK'taki fahiş artış Meclis gündeminde
Zorunlu deprem sigortasının ücretinde geçen yıla göre yüzde 80'i bulan rekor artış akılları karıştırırken, koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan yurttaşlar isyan etti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmişken, pandemide kamunun ürettiği bir hizmete yüzde 80'e yakın zam yapması hangi vicdanla bağdaşmaktadır?” diyerek konuyu TBMM'ye taşıdı.
Zorunlu deprem sigortasının bedelinin; milyonlarca vatandaşın pandemi nedeniyle gelir kaybına uğradığı bir dönemde rekor oranda artması akılları karıştırdı. 2020 yılına ilişkin artış oranının yüzde 20 düzeyinde olmasına karşın son günlerde zorunlu deprem sigortasını yenileyen vatandaşlar rekor düzeydeki fiyat artışlarıyla karşılaşmaya başladı.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Zorunlu deprem sigortasının bedelinin taşınmazın türü ve büyüklüğüne göre değiştiğini anımsatan CHP'li Bulut, zorunlu deprem sigortasıyla ilgili tarife ve talimat tebliğine göre deprem risk bölgelerine göre, taşınmaz mülkün inşaat ruhsat yılı ve kat sayısına göre belirlenen bedelin geçen yıla oranla fahiş oranda arttığına dikkat çekti.
'YÜZDE 80'İ BULAN ARTIŞ VAR'
Kamuya ait bütün şirketleri içine alan Türkiye Sigorta AŞ tarafından düzenlenen zorunlu deprem sigortası poliçelerinde vatandaşın aynı evine geçen seneye oranla yüzde 80’lere varan zam uygulandığını kaydeden CHP'li Bulut, “Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlenmişken, kamunun ürettiği bir hizmete yüzde 80'e yakın zam yapılması kabul edilebilir değildir” dedi.
'BU ZAMLAR VİCDANSIZLIKTIR'
TÜİK'in açıklamalarına karşın enflasyon yüzde 12 iken zorunlu deprem sigortası poliçelerinin geçen yıla oranla neden 80'lere kadar zamlandığını soran CHP'li Bulut, şunları dile getirdi:
“Pandemi döneminde milyonlarca kişi gelir kaybına uğradı, birçok vatandaşımız işsiz kaldı. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte vatandaş ayın sonunu getiremez oldu. Böyle olağanüstü bir dönemde iktidardan vatandaşı, esnafı koruyucu tedbirler almasını beklenir. Ancak iktidar sanki vatandaşın hiç geçim sıkıntısı yokmuş gibi, bütçe açığını geçim derdindeki halkın sırtına yüklemeye devam ediyor. Vatandaşın aynı metrekare evine geçen seneye oranla yüzde 80- yüzde 100’e varan zamlı oranlarda DASK poliçesi düzenleniyor ve haksız bir kazanç sağlanıyor. Geçim sıkıntısındaki vatandaşın sırtına yüklenen bu zamlar vicdansızlıktır. Bir an önce bu zamlar geri alınmalı, iktidar zor durumda olan vatandaşı ve esnafı ekonomik olarak koruyucu politikalara hayata geçirmelidir.”
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Video Haberler
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Bozulan otomobili iterken dehşeti yaşadılar!
- İstanbul'da iki grubun bıçaklı sopalı kavgası kamerada
- 3 kişi yanarak can verdi
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı