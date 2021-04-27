Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinin 25,55 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
27 Nisan 2021 Salı, 06:55
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.58'de, yerin 13,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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