Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 01.53'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Yerin 8.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
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