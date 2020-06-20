Datça açıklarında bir deprem daha!

20 Haziran 2020 Cumartesi, 08:21

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.6 büyüklüğünde ve yerin 18.9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Depremin ilk önce 5.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyuran Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de büyüklüğü 4.4’e revize etti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD, Datça açıklarında saat 00:17’de yerin 7.27 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.