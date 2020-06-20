Datça açıklarında bir deprem daha!
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 23:34'te 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Datça açıklarında saat 00:17'de yerin 7.27 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.6 büyüklüğünde ve yerin 18.9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.
Depremin ilk önce 5.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyuran Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de büyüklüğü 4.4’e revize etti.
BİR DEPREM DAHA
AFAD, Datça açıklarında saat 00:17’de yerin 7.27 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
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