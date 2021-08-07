Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Yer Ege Denizi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldi.

DHA
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 05:29
Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Yer Ege Denizi
Abone Ol google-news

AFAD, Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 04.39'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldiğini duyurdu.

İLÇE MERKEZİNDE HİSSEDİLDİ

Denizde Datça'ya 37.68 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, ilçe merkezi ile çevresinde hissedildi. Yerin 16.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 7.2 kilometre olarak kaydetti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler