Datça’nın içme suyu sorunu çözülüyor

10 Eylül 2021 Cuma, 06:26

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça’da Belediye Başkanı Gürsel Uçar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Gürün, “2016 yılından bu yana emek verilen ancak finansman temini sağlanamadığından başlanamayan Betçe bölgesinin içme, kullanma suyu sorununu 2055 yılına kadar çözecek olan yatırıma başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 8.5 milyar altyapı yatırımına ihtiyacı olan ilimizde, içme suyu kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak, su sistemlerimizi iyileştirmek, hizmet ağımızı genişletmek ve enerji tüketimimizi yenilenebilir kaynaklardan temin edebilmek adına geliştirdiğimiz projeler için uluslararası kreditörler yakın ilgi göstermiş ve 2 milyar TL’nin üzerinde kredi sağlanacağı taahhüdünü vermişlerdir. Datça projemiz için ise daha önce ilgili bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonrası kredi onayı çıkarken sonra bu kredi iptal edildi ve maalesef projeyi başlatma süremiz uzadı. kendi kaynaklarımızla bölgemize kazandıracağımız çalışmalar sonrasında Betçe’nin 2055 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Proje kapsamında Betçe’ye iki etap halinde yaklaşık 30 milyon Tl’lik yatırımla 27 bin 500 kişinin 2055 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak miktarda içme ve kullanma suyunun iletimi sağlanacak.