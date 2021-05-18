David Luiz Arsenal'den ayrıldı
Arsenal Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile yollarını ayırdı.
Premier Lig'de 9. sırada bulunan Arsenal, David Luiz ile yollarını ayırdı.
Bu sezon savunmada yaptığı hatalarla Arsenal taraftarlarını kızdıran 34 yaşındaki yıldız futbolcu serbest kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Arteta'nın, Luiz'e teşekkür ettiği ifade edildi.
Kariyerinde Chelsea, PSG, Arsenal gibi kulüplerin formasını terleten David Luiz'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.
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