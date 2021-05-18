David Luiz Arsenal'den ayrıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 17:01

Premier Lig'de 9. sırada bulunan Arsenal, David Luiz ile yollarını ayırdı.

Bu sezon savunmada yaptığı hatalarla Arsenal taraftarlarını kızdıran 34 yaşındaki yıldız futbolcu serbest kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Arteta'nın, Luiz'e teşekkür ettiği ifade edildi.

Kariyerinde Chelsea, PSG, Arsenal gibi kulüplerin formasını terleten David Luiz'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.