Beşiktaş - Antalyaspor finalinin VAR hakemi Cüneyt Çakır

18 Mayıs 2021 Salı, 14:06

Beşiktaş ve Antalyaspor'un bu akşam 20.45'te İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR (Video Asistan Hakem) hakemleri açıklandı. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır VAR hakemi olarak belirlenirken, Alper Ulusoy ve Tarık Ongun asistan VAR hakemi olarak görev alacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Ali Palabıyık. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.