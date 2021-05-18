Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yollar ayrıldı
Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karan ve ekibine teşekkür edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme pic.twitter.com/kCdXK9Im5r— Menemenspor (@MenemenspoResmi) May 18, 2021
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı