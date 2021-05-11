David Sassarini: Başka durumlar bizi ilgilendirmiyor
İtalyan çalıştırıcı Sassarini teşvik iddialarına, "Beşiktaş'a saygımız var. Biz kendi oyunumuzu oynadık, oradaki gerginlikte neler oldu bilmiyorum" yanıtını verdi.
Süper Lig'in 41'inci haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sahada en iyi oldukları anda kalelerinde golü gördüklerini belirten David Sassarini, "Kendimiz için oynadık, Beşiktaş iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Kontrataklarla çıktık, golü bulduk, fırsatlar da yarattık. İkinci yarı iyi olduğumuz bir anda golü yedik, belki de sahada en iyi olduğumuz anda. Sonrasında özel bir golle galibiyete uzandık. Harika bir maç oldu" diye konuştu.
Özel bir akşam yaşamak istediklerini belirten Sassarini, "Harika bir ekip var. Biz kendimiz için sahaya çıktık. Başka durumlar bizi ilgilendirmiyor. Takımda bir ara 15 tane koronavirüs vakası vardı. Sıkıntılar yaşadık. Bu skorlara da yansıdı. Biz bu akşam hak ettiğimiz bir akşam yaşamak istedik. Bunu başardığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik kendisine sorulan Sassarini, "Beşiktaş'a saygımız var. Biz kendi oyunumuzu oynadık, oradaki gerginlikte neler oldu bilmiyorum" dedi
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