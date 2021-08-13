David Schwimmer'dan 'Jennifer Aniston' iddialarına yanıt

13 Ağustos 2021 Cuma, 11:08

David Schwimmer, Friends'in yeniden buluşma bölümünün ardından Jennifer Aniston'la yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Schwimmer'ın temsilcisi ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçek olmadığını belirtti.

Friends’in özel bölümünde Schwimmer, Aniston'dan çok hoşlandığını dile getirirken Aniston da hislerinin karşılıklı olduğunu söylemişti.

52 yaşında olan Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasındaysa yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.

54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'la 2017 yılında yollarını ayırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.