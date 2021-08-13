David Schwimmer'dan 'Jennifer Aniston' iddialarına yanıt
Friends dizisinde çifti canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın özel bölüm çekimlerinin ardından gerçek hayatta da ikilinin birlikte oldukları iddia edilmişti. David Schwimmer'dan yanıt gecikmedi. Schwimmer birliktelik iddialarını yalanladı.
David Schwimmer, Friends'in yeniden buluşma bölümünün ardından Jennifer Aniston'la yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Schwimmer'ın temsilcisi ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçek olmadığını belirtti.
Friends’in özel bölümünde Schwimmer, Aniston'dan çok hoşlandığını dile getirirken Aniston da hislerinin karşılıklı olduğunu söylemişti.
52 yaşında olan Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasındaysa yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.
54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'la 2017 yılında yollarını ayırmıştı.
NE OLMUŞTU?
Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.
Video Haberler
- Trafikte skandal görüntüler! Sürücüler şaşkına döndü
- Nesli tükenmekte olan su maymunları görüntülendi
- Acılı annenin isyanı: 'Evlatlarınızı kurtarın' demediler
- Şişli'de ekipleri harekete geçiren 'ceset'
- Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
- Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
- Korkunç an! Sel suları bir kişiyi böyle yuttu
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- İlaç devi davayı kaybetti: Kansere yol açıyor
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim