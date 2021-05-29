Friends oyuncuları Jennifer Aniston ve David Schwimmer'dan yıllar sonra gelen itiraf
Friends'in en popüler oyuncularından Jennifer Aniston ve David Schwimmer'dan yıllar sonra şaşırtan bir itiraf geldi. İkilinin açıklamaları kısa sürede dizinin hayranları arasında geniş yankı buldu.
Spoiler uyarısı: Bu haber Friends özel bölümünden ayrıntılar içermektedir.
Jennifer Aniston ve David Schwimmer, Friends'i çekerken gerçek hayatta aşk yaşamak üzere olduklarını açıkladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre ikili, sitcom'un diğer 4 başrolüyle birlikte uzun zamandır beklenen Friends yeniden buluşma bölümünde kamera karşısına geçti ve sunucu James Corden kendilerine dizinin yayımlandığı 1990'larda ikili arasında romantik hisler olup olmadığını sordu.
Bunun üzerine Aniston ve Schwimmer hemen birbirine baktı.
Schwimmer şunları söyledi:
"İlk sezon Jen'e büyük bir aşk besledim: İkimiz de birbirimize çok aşıktık ama bu iki geminin birbirinin yanından geçmesi gibiydi çünkü birimiz her zaman bir ilişki içindeydi ve bu sınırı asla geçmedik."
KANEPEDE SARILIP UYUYAKALIYORLARDI
Aniston, oyuncunun duygularının "karşılıklı olduğunu" ve çiftin provadaki molalarda "kanepede sarılıp uyuyakaldıklarını" söyledi.
Schwimmer "Herkes birbirimize aşık olduğumuzu nasıl bilmiyordu?" diye sordu. Bu soru üzerine Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry ve Matt Le Blanc "bildiklerini" kabul etti.
Aniston, çiftin ilişki yaşamak yerine "birbirlerine olan tüm hayranlıklarını ve sevgilerini Ross ve Rachel'a aktarmaya" odaklandığını söyledi.
Buna rağmen Schwimmer'a "Eğer ilk kez ulusal televizyonda öpüşürsek çok kötü olur" dediğini hatırladı. Ross ve Rachel'ın ilk öpüşmesi ikinci sezondaki "The One Where Ross Finds Out” bölümünde, Central Perk'te gerçekleşmişti.
Cox, çiftin birbirlerine olan duygularını "aşikar" olarak tanımladı ve bir ilişki yaşamamalarının iyi bir şey olduğunu, ayrılmaları durumunda sahnelerin "muhtemelen o kadar iyi olmayacağını" söyledi.
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