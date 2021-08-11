Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu iddiası
En sevilen diziler arasında yer alan Friends'te Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edildi.
Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.
Sputnik'in aktardığına göre, Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi.
İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi.
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