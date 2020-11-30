Davullu zurnalı nişan yapan emniyet personeli açığa alındı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:26

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, saat 20.00’den sonra sokağa çıkma yasağının olduğu 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Yaylalı Mahallesi Tabakhane Sokak'ta yapılan davullu müzikli nişan töreni üzeri yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evine kapanmışken, davul zurna eşliğinde eğlenilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Defalarca haber verilmesine rağmen saat 22.00'a kadar süren eğlenceye kimse müdahale etmedi. Tepkilerin büyümesi üzerine meslektaşları, polis arkadaşları G.Y.'nin evine gelerek tutanak tuttu.



Nişan sahibi olan Emniyet'te görevli sivil personel G.Y’ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. G.Y. aynı zamanda açığa alındı.



Nişana katılan 17 kişiye de bin 500’er lira para olmak üzere toplam 28 bin 650 lira ceza kesildi.



