Davutoğlu: "Allah'ın mescidine kimin gireceğine iktidar karar verdi"

26 Temmuz 2020 Pazar, 15:03

Ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söyleyen Davutoğlu, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

"KAYYIMLARIN UYGULAMALARINA SON VERECEĞİZ"

"Batmanlı kardeşlerimizin huzurlu hissetmedikleri bir ülkede hiçbirimiz huzurlu olamayız" diyen Davutoğlu, seçilmişlerin değil, atanmış kayyumların uygulamalarına son vereceklerini söyledi.

"İktidar, her alanda sürdürdüğü ayrımcılığı dün Ayasofya'ya da taşımıştır" diyen Davutoğlu, "Dün ortak bir onuru ve sevinci yaşama hazırlığındayken sergilenen tutum bu sevince gölge düşürmüştür. Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. Katılamadığımız için değil, muhataplarımızın bu duruma düşmesine üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçmişte yaşanan acıların unutulmadığını da ifade eden Davutoğlu, şunları belirtti:

"Bizler bu acıları sonlandırmak, toplumsal yaraları sarmak, her türlü ötekileştirmeyi sonlandırmak, Rabb'imizin insana bahşettiği haklarını teslim etmek için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ettik. Türkiye'ye ve milletimize huzuru, adaleti ve insan onurunu korumayı çok gördüler. Hiç kimsenin bu ülkede aidiyet sorunu hissetmemesini çok gördüler. Bir taraftan PKK terör örgütü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördü."

Türkiye'nin geçen yüzyılın kimlik tartışmalarının ve en temel insan hak ve o¨zgu¨rlu¨klerine ilişkin şikayetlerin devam ettiği bir ülke olmaması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Batmanlı kardeşlerimizin kendisini özgür, eşit ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye'de biz de huzurlu olamayız." ifadelerini kullandı.