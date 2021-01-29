Davutoğlu, Bahçeli'nin "çıkamaz" sözlerine yanıt verdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, o dönem yapılan görüşmeleri hatırlatarak, "Bahçeli, Erdoğan’a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ‘Ben burada Cumhurbaşkanının hukukunu zedeletmem’ diyen de bendim" dedi.
Davutoğlu, Konya'da Çumra İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuştu.
Davutoğlu, AKP Genel Başkanı iken girdikleri 7 Haziran seçimlerinde yürüttüğü koalisyon görüşmelerine ilişkin MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı" sözlerine sert tepki gösterdi. Davutoğlu, "Bahçeli, Erdoğan’a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ‘Ben burada Cumhurbaşkanının hukukunu zedeletmem’ diyen de bendim. Hiçbir şekilde, hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim, söylemem de" dedi.
"DÜN HAKARETLERİ YAPTIĞI İLE BUGÜN BERABER"
Davutoğlu, şunları söyledi:
"Sayın Bahçeli bizim yaptığımız koalisyon görüşmelerinden bahsediyor. Biz Hoca Ahmet Yesevi’nin ahlakıyla ahlaklandık. Ama Sayın Bahçeli dün yalancı dediği Erdoğan ile bugün beraber. Dün en ağır hakaretleri yaptığı Erdoğan ile bugün beraber. Biz milletin hukukunu takip ederiz, ama kimseye hakaret etmeyiz.
O görüşmelerde söylediklerimize de oradaki herkes şahittir. Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan’a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ‘Ben burada Cumhurbaşkanının hukukunu zedeletmem’ diyen de bendim. Hiçbir şekilde, hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim, söylemem de.”
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