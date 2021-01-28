MHP lideri Bahçeli’nin, Davutoğlu’na yönelik sözleri tartışma yaratmıştı: 'Hükümeti kurdurmadı'

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

MHP’li kaynaklar Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin önceki günkü grup toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Şayet koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü olmaz, hali kalmazdı” sözlerinin perde arkasını Cumhuriyet’e açıkladı. Bahçeli’nin bu sözlerle 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yaklaşık 45 dakika süren istikşafi görüşmeye atıfta bulunularak, “O dönem koalisyon hükümetini kurdurmayan Davutoğlu’dur. MHP’yi azınlık hükümeti kurmaya ikna etmeye çalışarak, aslında erken seçimin kapısını göstermiştir. Sonra da MHP’yi ‘hayırcı’ ilan etmiştir. Oysa Bahçeli’nin yanında içinde koalisyon şartlarını içeren siyah çantası bulunmaktaydı” bilgisi paylaşıldı.

MHP’li kaynaklar, o görüşmenin perde arkasını, Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

HDP’Yİ ANAHTAR GÖSTERDİ

Sayın Devlet Bahçeli, o görüşmede, Davutoğlu’na, “Eğer MHP ile AKP arasında bir koalisyon hükümeti kurulacaksa, bunda ‘Türkiye’nin emniyet anahtarı’ olarak görülen MHP’nin birtakım şartları bulunduğunu” söyledi. Bu şartlardan ilki, o zaman yürütülen çözüm sürecinin derhal sona ermesi ve terörle mücadelenin kaldığı yerden devam etmesiydi. Ancak Davutoğlu, o dönem “çözüm sürecinde” ısrarlı bir tutum sergiledi. “HDP’nin de bu sürecin anahtarı olduğunu” ifade etti. Bu şartlar altında Bahçeli, asla HDP ile yürütülecek bir siyasi organizasyon içinde yer almayacağını deklare etmiş ancak Davutoğlu bu konudaki tutumunda ısrarcı olunca, Bahçeli, Davutoğlu’na, “HDP ile görüşme yapması gerektiğini, MHP’nin Meclis’te milletin kendisine verdiği muhalefet görevini yerine getireceğini” belirtmiştir.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ ŞARTI

O dönem de aynı bu dönemde olduğu gibi yeni anayasa tartışmaları yapılıyordu. HDP, çözüm sürecinden de hareketle, bu anayasa çalışmalarında, “Türkiye’nin eyaletlere bölünmesinden, bu eyaletlerin her birinin özerk bir yapıya kavuşturulmasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin “bölünmez ulusal ve üniter yapısını bozacak” adımlara kadar pek çok maddenin yeni anayasada yer alması gerektiğini savunuyordu. Bahçeli, görüşmede, çözüm sürecinden hareketle, Davutoğlu’na, “anayasanın değiştirilemez olan ilk 4 maddesi üzerindeki MHP’nin kırmızı çizgisini” anımsattı. Ancak Davutoğlu, MHP’nin bu şartını da desteklemedi.

SİYAH ÇANTA HAZIRDI

Sayın Genel Başkan Bahçeli, Davutoğlu ile görüşmeye, koalisyon için hazırladığı belgelerin bulunduğu bir siyah çanta ile gitti. Ancak Davutoğlu’nun tavrı sonrasında Bahçeli, çantasını göstererek, “Böyle bir durum karşısında bu şartlar (koalisyon için MHP’nin şartları) kabul edilmiş olsaydı bu dosyayı size verebilirdim. Bu şartlar altında görüşmeler devam edebilirdi” diyerek, görüşmeyi sonlandırmıştır.

AZINLIK HÜKÜMETİ İSTEDİ, SONRA DA MHP’Yİ HAYIRCI İLAN ETTİ

‘ERKEN SEÇİM’ GÜNDEMİYLE GELDİ: Davutoğlu, CHP ile yürüttüğü görüşmeler sonrasında, henüz MHP ile bir görüşme yürütülmeden, “erken seçimin güçlü bir ihtimal olduğunu” kamuoyuna açıklamıştı. MHP ile görüşmeye geldiğinde de henüz koalisyon için gereken şartlar görüşülmeye başlanmadan, “parlamenter sistemde Meclis çoğunluğu olmayan partilerin oluşturduğu azınlık hükümeti” teklifini gündeme getirdi. MHP’nin asla böyle bir “azınlık hükümetine destek vermeyeceğinin” altı kalın çizgilerle çizildi. Davutoğlu, o dönem MHP’ye, “seçim hükümeti” teklifinde de bulundu. Sonrasında da “koalisyonu kurmak istemeyen tarafı MHP olarak gösterip kamuoyunda bir algı yaratarak, MHP’yi ‘hayırcı’ ilan etmiştir.”