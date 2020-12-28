Davutoğlu, kavgalı olduğu 'Pelikancılar' ile yan yana geldi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 22:52

İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci için AKP'den seçimler için para aldığı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakması sürecini başlatan Pelikan Bildirisi'ne katkı verdiği iddia edilmişti. Pelikan iddiası, Serkan İnci'nin Pelikan Bildirisi'nin hazırlandığı Kuzguncuk'taki Beyaz Köşk'te çekilmiş fotoğrafının ardından gün yüzüne çıkmıştı.

Davutoğlu ile birlikte fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan İnci, “Mükemmel bir çekimdi, Hocaya, ekibine ve kendi ekibime teşekküt ederim. Yakında video geliyor, efsane sorular ve efsane cevaplar...” diye yazdı.

Davutoğlu bir karesine ise İnci şunları yazdı: “Beyler yıllardır şurada muhabbetimiz var. Bir kere şöyle bakmadınız.”