Davutoğlu: Pelikancılar sahipsiz kaldı, 'Bize sahip çıkın' diyorlar

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:19

AKP içinde olduğu iddia edilen ve 'Pelikan' diye anılan ekibin önde gelen ismi Hilal Kaplan, geçtiğimiz günlerde kendi Youtube kanalı üzerinden "Neymiş bu Pelikan?" başlıklı video yayınlamıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gökhan Özbek'in YouTube'da yayınlanan ‘3 Derece’ programında konuşurken, sözkonusu videoya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KABULLENDİLER"

Piyonlar bağırmaya başlamışsa bir telaş var, bir panik var demektir. Hamilerini kaybetme korkusuyla piyonların bağırdığı ortamda sükunetle beklemek gerekir. Niye bağırıyorlar bunlar?

Bir kere şunu kabul etmiş oluyorlar. Evet “Pelikan” denen yapı biziz diyorlar. Dava edin diyorlar ya, eskiden sahip çıkmıyorlardı. İleri bir aşamadır bu. Kabullendiler. Dava edin dediklerine göre kriminolojik bir mesele olabileceğini de kabullenmiş oldular.

Bugün bu piyonlar aslında bana meydan okumuyorlar. Bir kere şunu kabul etmiş oluyorlar. Esas hitap nereye biliyor musunuz? Onları bir piyon olarak kullananlara sesleniyorlar. Onlara sesleniyorlar, bize seslenmiyorlar.

"SABRETMEK LAZIM"

Hitabın kime olduğunu, biraz satır aralarını okursanız demeye çalışıyorlar ki biz sizin için çok fedakarlık yaptık, bakın geçmişte şu iddiaları, hakaretleri iftiraları da attık bize sahip çıkın. Bu bir telaş ifadesidir.

Pelikan dosyasında ismi geçenlerin, katkıda bulunanların hepsinin geçmiş ilişkileri ortaya çıkar. Sabretmek lazım, öyle telaşla, panikle olmaz bu işler. Ben 4 yıldır sabrediyorum bu kadar ağır hakaretlere.

Şimdi neden bunları konuşma ihtiyacı hissettiler? Hiç telaşa kapılmasınlar. Telaş ve panik piyonlarda ortaya çıkmışsa sahipsiz kaldıklarının işaretidir. Kendilerine yeni sahip arıyorlar ya da eski sahiplerine “bize sahip çıkın” diyorlar.

Önce Adalet Bakanı başta olmak üzere kendilerine bugünkü sistem içinden eleştiri yöneltenlerle bir konuşsunlar halletsinler meselelerini, biz ayrıca bunları değerlendiririz."