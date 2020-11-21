Pelikan yapılanmasına, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi: Vergi kolaylıkları sağlanacak!
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun görevden alındığı süreçte yayınlanan bildiri ile kamuoyu tarafından yaygın olarak tanınmaya başlanan ve "Pelikan” yapılanmasının grubu olarak bilinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'ne (Bosphorus Global) 'kamu yararına dernek' statüsü verildi.
Pelikan yapılanmasının adı, 1 Mayıs 2016’da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun istifasıyla sonuçlanan süreçte yayınlanan bildiri ile duyuldu, süreç 'Pelikan darbesi' olarak anıldı. "Pelikan” grubu olarak bilinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'ne (Bosphorus Global) 'kamu yararına dernek' statüsü verildi.
Bosphorus Global'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına katkıda bulunmayı asli görevi kabul eden Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği olarak 5. yılımıza 'Kamu Yararına Dernek' statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.
KAMU YARARINA DERNEK STATÜSÜ NASIL KAZANILIR?
Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılabilmesi için en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve faaliyetlerinin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması şarttır.
Dernekler Yönetmeliğinin 49’uncu maddesine göre şu şartlar aranıyor:
- En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
- Son bir yıl içindeki, 200.000 Türk Lirasını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
- Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
- Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,
- Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE VERİLEBİLİYOR
halktv.com.tr’de yer alan habere göre, bazı derneklere ise Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘kamu yararına dernek’ statüsü verilebiliyor. Bu nitelik sayesinde birçok vergi kolaylığı sağlanıyor. Başvuru değerlendirilirken ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınıyor. Bu teklif daha sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşerek kamu yararına çalışan dernek statüsü verilebiliyor.
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