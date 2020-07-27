Davutoğlu'ndan AKP'ye "küçük ortak" eleştirisi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin genel merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye’de maalesef, artık ancak sistemik yolsuzluktan bahsedebiliriz. Yolsuzluk sistemin her tarafını bir ağ gibi sarmış durumda. Bu nedenle mevcut iktidar bırakın yolsuzlukla mücadeleyi, yolsuzluğu sistemik bir hale getirmiş durumdadır” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, partisinin genel merkezi açılış töreninde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AKP'nin MHP olmdan adım dahi atamadığını söyledi.

Güçlü başkanlık sistemi dediniz küçük ortağınız olmadan adım atamaz duruma geldiniz. İstikrarlı Türkiye dediniz, İstiklal Savaşı'nda bile telaffuz edilmediği kadar bekadan bahsedilir oldu” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Daha ne olsun? Bunları düzeltmeye varsanız biz sonuna kadar değişime destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Meclis’e getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Davutoğlu, “Bu iktidar ve ortakları şimdi de sosyal medya düzenlemesi adı altında “unutulma hakkı” getirmek istiyormuş. Hayırdır nelerin unutulmasını istiyorsunuz? Dört yıl önceki sözlerini, beş-on yıl önceki politikalarını bile savunamaz hale geldikleri için tarihlerini silmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Daha düne kadar savundukları ne varsa, konuştukları ne varsa, gururla arkasında durdukları ne varsa hepsini inkâr etmelerini isteyen bir iktidarla imtihan oluyorlar

İktidar sahipleri bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyor, milletin de kendileri gibi vicdanlarını, değerlerini, insanlıklarını bir kenara bırakmalarını istiyorlar.

Haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk olduğunda gözlerini kapatmalarını, yüzlerini çevirmelerini, vicdanlarını bastırmalarını istiyorlar.

Ama biz biliyoruz ki milletimiz bu haksızlıklara, yolsuzluklara kayıtsız kalmayacak, vicdanını bastırmayacak, gözünü kapatmayacaktır. Milletimiz engin ferasetiyle buna müsaade etmeyecektir.

'İKTİDAR BİR KEZ BİLE YOLSUZLUKTAN BAHSETMİYOR'

Bu iktidarın yoksulluktan, yolsuzluktan, yasaklardan şikayet ettiğini en son ne zaman duydunuz?Kişi başına gelirimiz 13 yıl öncenin seviyesine geriledi, dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 13 enflasyon var ama bu iktidardan yoksulluğu duydunuz mu hiç? Neredeyse ülkedeki büyük-küçük ayrımı olmaksızın bütün ihaleleri hep aynı beş-altı firma kazanıyor ama bu iktidar bir kez bile yolsuzluktan bahsetmiyor. Allah'ın her günü insanlar adaletsizliklerden, hukuksuzluklardan ve hak ihlallerinden feryat ediyorlar ama bu iktidardan bir kez bile yasaklara dair cümle duydunuz mu?

Bu iktidar yoksulluğu da, yolsuzluğu da, yasakları da unuttu. Millete hizmet etmek yerine ortak oldukları birkaç şirket ile beraber iktidarlarını sürdürmeyi hedefledikleri için, saklayacakları, gizleyecekleri devasa kabahatleri olduğu için sürekli yasaklara ve yasaklamalara baş vuruyorlar.

Türkiye'de artık yolsuzluk şahsi, münferit bir hadise olmaktan çoktan çıkmıştır. Türkiye'de maalesef artık ancak sistemik yolsuzluktan bahsedebiliriz. Yolsuzluk sistemin her tarafını bir ağ gibi sarmış durumda. Bu nedenle mevcut iktidar bırakın yolsuzlukla mücadeleyi, yolsuzluğu sistemik bir hale getirmiş durumdadır.

'BU İKTİDAR KALICI DEĞİLDİR'

Dün 3Y ile mücadele edenler bugün 3Y'den bahsedenlerle mücadele eder hale gelmiş durumdadır. Bu iktidar kalıcı değildir. Bu iktidarın bir derinliği ve tarihi de yoktur. Çünkü bu iktidar bırakın Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmayı kendi geçmişine bile sahip çıkamaz duruma gelmiştir. Bu iktidar geçmişine sahip çıksa bugününü inkar etmek zorunda kalır.

Bugüne sahip çıksa geçmişini. Demokrasiden kopmanın, adaletten kopmanın, rasyonel yönetimden kopmanın ağır faturası işte budur. 18 yıllık iktidar olursunuz ama 4 yıl önceki tarihinizin bile altında ezilirsiniz, utanırsınız. Kendi tarihiyle kavga edenlerin, kendi geçmişini inkâr edecek her türlü işe imza atanların milletimizin yarınlarına sunacakları hiçbir şey olamaz.

Ne oldu bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, iki sene geçti üzerinden, ne bir kutlama ne bir muhasebe yaptınız? Bu hatırlatmanın ardından baştan aşağı bir sanal başarı tablosunu muhasebe diye sundular Ama daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı “sistemle ilgili her türlü değişime açık olduklarını, bu, mevcut çarpık sistemin tıkandığının, Türkiye'yi taşıyamadığının çok açık bir itirafıdır. Bu itirafa ciddi bir çalışmanın, sağlıklı bir çalışmanın eşlik edeceğini, elbette düşünmüyoruz.

'KÜÇÜK ORTAK OLMADAN ADIM ATAMAZ HALE GELDİNİZ'

Koalisyonlar dönemi bitecek dediniz artık koalisyonsuz adım atamaz hale geldiniz. Karar alma süreçleri hızlanacak dediniz, kendi çıkardığınız kararnameleri iptal etmekten iş yapamaz hale geldiniz.

Meclis güçlenecek, yasama bağımsız ve kudretli olacak dediniz ne milletvekilliğinin ne de Meclisin adı kaldı. Bürokratik oligarşi bitecek dediniz memleketi akrabalarınızdan, yakınlarınızdan, akrabalarınızın yakınlarından, yakınlarınızın tanıdıklarından oluşan atanmışlar ordusu yönetiyor.

Güçlü başkanlık sistemi dediniz küçük ortağınız olmadan adım atamaz duruma geldiniz. İstikrarlı Türkiye dediniz, İstiklal Savaşı'nda bile telaffuz edilmediği kadar bekadan bahsedilir oldu. Daha ne olsun? Bunları düzeltmeye varsanız biz sonuna kadar değişime destek vermeye hazırız.

Maalesef yaptığımız bütün uyarılarda haklı çıktık. Yapmayın etmeyin demekten dilimizde tüy bitti ama sizlere anlatamadık. Bu sistem ülkeyi kilitler, demokrasiyi iptal eder, devleti zayıflatır, siyasi partileri sıkıntıya sokar, meclisi anlamsızlaştırır, denge ve denetlemeyi ortadan kaldırır dedik. Dinletemedik.

Aldığımız cevap ihraç oldu. Evet sadece bizleri değil liyakati, ciddiyeti, ahlakı, samimiyeti ihraç ettiniz. Eski Türkiye artığı ne kadar aktör varsa, değer varsa, uygulama varsa ithal ettiniz. Şimdi faturayı milletimiz ödüyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bu iktidar ve ortakları şimdi de sosyal medya düzenlemesi adı altında “unutulma hakkı” getirmek istiyormuş. Hayırdır nelerin unutulmasını istiyorsunuz? Dört yıl önceki sözlerini, beş-on yıl önceki politikalarını bile savunamaz hale geldikleri için tarihlerini silmeye çalışıyorlar."