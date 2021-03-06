Davutoğlu'ndan Akşener'e teşekkür

06 Mart 2021 Cumartesi, 09:30

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iktidarın Doğu Türkistan’da yaşananlara sessiz kalmasını eleştirerek, “Tüm siyasileri Uygur davasına sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İade anlaşmasına tepki gösteren Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de teşekkür ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün de bugün de yarın da Uygur kardeşlerimizin yanındayız!

Bu haklı davaya bizim gibi sahip çıkan ve TBMM’de mücadele eden İYİ Parti lideri sayın Meral Akşener’e ve destek veren partilere de teşekkür ediyorum.

Bu çığlığa sesiz kalan iktidar tarihe ve kardeşliğe ihanettedir."