Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama

21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:18

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı koalisyon görüşmelerinin saatine dikkat çekerek, "MHP seçmeninin Bahçeli’ye '17-25, hükümete mi yoksa yolsuzluklara karşı mı yapılmış bir operasyondu' diye sorması lazım" ifadesini kullandı.

Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bahçeli’ye koalisyon görüşmeleri için gittiğimde saatini 17.25'e ayarlamıştı. MHP seçmeninin Bahçeli’ye ‘17-25, hükümete mi yoksa yolsuzluklara karşı mı yapılmış bir operasyondu’ diye sorması lazım. Cevap yolsuzluk ise Sayın Bahçeli’nin o günkü ve bugünkü yolsuzlukların hesabını bir yerde sorması gerekir. Görünmeyen, hangi anlaşmaların yapıldığını bilmediğimiz bir iktidar ile karşı karşıyayız. 17-25 Aralık dosyalarının açılmasını isteyen Bahçeli şimdi susuyor. Çünkü AK Parti ve MHP arasında gerçekten çok gizemli bir ittifak var. Kendisi nerede? Devlet itibarını korumak bu mudur? Bahçeli, 17/25 Aralık’ı yolsuzluğa karşı operasyon olarak görüyordu."