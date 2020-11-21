Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı koalisyon görüşmelerini anlattı. Davutoğlu, "Bahçeli’ye koalisyon görüşmeleri için gittiğimde saatini 17.25'e ayarlamışti" ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:18
Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı koalisyon görüşmelerinin saatine dikkat çekerek, "MHP seçmeninin Bahçeli’ye '17-25, hükümete mi yoksa yolsuzluklara karşı mı yapılmış bir operasyondu' diye sorması lazım" ifadesini kullandı. 

Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Davutoğlu, şunları kaydetti:

 "Bahçeli’ye koalisyon görüşmeleri için gittiğimde saatini 17.25'e ayarlamıştı. MHP seçmeninin Bahçeli’ye ‘17-25, hükümete mi yoksa yolsuzluklara karşı mı yapılmış bir operasyondu’ diye sorması lazım. Cevap yolsuzluk ise Sayın Bahçeli’nin o günkü ve bugünkü yolsuzlukların hesabını bir yerde sorması gerekir. Görünmeyen, hangi anlaşmaların yapıldığını bilmediğimiz bir iktidar ile karşı karşıyayız. 17-25 Aralık dosyalarının açılmasını isteyen Bahçeli şimdi susuyor. Çünkü AK Parti ve MHP arasında gerçekten çok gizemli bir ittifak var. Kendisi nerede? Devlet itibarını korumak bu mudur? Bahçeli, 17/25 Aralık’ı yolsuzluğa karşı operasyon olarak görüyordu."


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