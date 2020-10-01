Davutoğlu’ndan Bakan Koca’ya sert tepki!
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığı yönündeki açıklamasına bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.
Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Davutoğlu, corona virüsü rakamlarının hiçbir inandırıcılığının kalmadığını belirtti.
“AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN”
Davutoğlu, “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri saklayarak krizi yönetemezsiniz. Corona virüsü rakamlarının hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız ki insanlar size inansın, size güvensin. Vaka sayısı, hasta sayısı ayrı diyerek aklımızla dalga geçmeyin” ifadelerini kullandı.
Rakamlarla oynayarak, gerçekleri saklayarak krizi yönetemezsiniz.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 1, 2020
Koronavirüs rakamlarının hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız ki insanlar size inansın, size güvensin. Vaka sayısı, hasta sayısı ayrı diyerek aklımızla dalga geçmeyin.
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