Davutoğlu'ndan Berat Albayrak'a sert sözler: Bre cahiller, bre haddini bilmezler!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 09:23

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Likidite önlemleriyle enflasyonu düşüreceğiz ve rekabetçi kur politikası izleyeceğiz" sözlerini sert sözlerle eleştirerek, AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Son 20 yılın en yüksek dolarını ve faizlerini bu iktidarda gördügünü belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah akşam faizle mücadele ediyoruz diyorlar. Önlerine gelen herkesi faizci ilan ediyorlar. Ama son 20 yılın en yüksek faizlerini bu koalisyon iktidarında gördük. Sabah akşam güçlü ekonomi palavları havada uçuşuyor. Ama son 20 yılın en yüksek dolarını bu koalisyon iktidarında gördük. Şimdi bunlara yeni bir isim bulmuşlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Likidite önlemleriyle enflasyonu düşüreceğiz ve rekabetçi kur politikası izleyeceğiz' Şimdi böyle yabancı kelimelerde işin içine girdiği için anlaşılması zor olan. Sanki bilimsel gibi görünen bu cümleleri ben size tercüme edeyim. Ne demek bu Türçesi ben size söyleyeyim.

Likidite önlemleri dediği 'faizleri arttıracağız' diyorlar. Mevduat ve kredi faizleri artacak yani. Arttı mı? Evet, son birkaç haftadır faizler uçtu gitti.

"CAHİLCE İDDİA"

Nerede o meydan meydan dolaşıp, bizleri dahi faizci olarak itham eden Sayın Cumhurbaşkanı nerede şimdi? Faiz oranları yüzde 6,5-7'lerdeyken bu ithamlarda bulunuyorlardı. Şu anda faizler yüzde 15-20'lere bazı piyasalarda daha da yukarılara doğru gitti. Peki faizleri arttırıp ne yapacaklarmış? Yeni teknik bir ifade. Kendilerini ifadesiyle enflasyon düşecekmiş. Yahu hani faizler düşerse enflasyon düşerdi. Siz bu cahilce iddiayı sabah akşam millete bağıra bağıra anlatmadınız mı?

"TÜRK LİRASININ YENİ İSMİ REKABETÇİ KUR"

Bir de rekabetçi kur var. Nedir rekabatçi kur biliyor musunuz? Bunun da Türkçesini size söyleyeyim: Pul olmuş ayağa düşmüş Türk Lirasına... Değer kaybetmesinin Türk Lirasının yeni ismi 'rekabatçi kur' .

"BRE CAHİLLER, BRE EKONOMİ BİLMEZLER...."

Madem rekabatçi kurdu niye daha önce Türk Lirasını korumak için son 1 yıl içerisinde 95 milyar doları heba ettiniz. Bre cahiller, bre ekonomi bilmezler, bre haddini bilmezler.

"95 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ?"

Merkez Bankası'nın rezervinden 95 milyar dolar nereye gitti? Madem rekabatçi kur ile Türk Lirası düşük değerde tutulacaktı niye bu dolarları harcadınız. Aferin size! Siz aynen böyle devam edin işte. Böylesi bir liyakatsizlik ve cahilliği dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız."