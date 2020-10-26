Davutoğlu'ndan Erdoğan'a "keyif çayı" tepkisi!

26 Ekim 2020 Pazartesi, 14:59

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya’da, pandemiden dolayı mağduriyetini dile getiren ve işlerinin durduğunu söyleyen servisçi esnafına, "Abartıyorsunuz" diyerek çay dağıtmasını sert sözlerle eleştirdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" Cumhurbaşkanı nasihat veriyor "Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!" Türkiye bu iktidarı hak etmiyor!"