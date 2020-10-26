Davutoğlu'ndan Erdoğan'a "keyif çayı" tepkisi!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa, "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" sözleriyle karşılık vermesini sert sözlerle eleştirdi.
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya’da, pandemiden dolayı mağduriyetini dile getiren ve işlerinin durduğunu söyleyen servisçi esnafına, "Abartıyorsunuz" diyerek çay dağıtmasını sert sözlerle eleştirdi.
Davutoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" Cumhurbaşkanı nasihat veriyor "Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!" Türkiye bu iktidarı hak etmiyor!"
Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 26, 2020
Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" Cumhurbaşkanı nasihat veriyor "Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!"
Türkiye bu iktidarı hak etmiyor! #ÇözümGelecekte
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