Davutoğlu'ndan itiraf gibi açıklama

05 Aralık 2020 Cumartesi, 14:04

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muş’ta parti çalışmaları kapsamında gençlerle buluştu. Davutoğlu, gençlerin sorularını yanıtlayarak önerilerde bulundu.

Davutoğlu, geleceğini görememekten dolayı isyan eden bir gence şu yanıtı verdi:

"5 SENE ÖNCE ÜMİT VARDI"

“Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz, başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz. 5 sene önce ben buralara Başbakan olarak geldiğimde daha ümit vardı. Geleceğe dönük beklenti vardı”

"TRUMP VARKEN OTORİTERLİĞİN KİTABINI YAZANLAR, BIDEN İLE REFORMLAR EKOLÜNE GERİ DÖNDÜ"

Demokrasi reformu açıklamasını değerlendiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Özgürlüğü dışarıdan birilerinin biçtiği gibi giyenler, dışarıdan birileri ‘çıkar o elbiseyi dediğinde de çıkarırlar. Son gülerde üzülerek izliyorum, geçmişte beraber bu konuları konuştuğumuz arkadaşların tutumunu.

Trump iş başındayken otoriterliğin felsefesini, kitabını yazıyorlardı neredeyse, Biden geldi diye bir anda reformlar ekolüne geri döndüler. Bu kavramları içselleştirmemiş insanlar. Kendileri güç sahibi değilken özgürlük ve demokrasi isterler, kendileri güç sahibi olduklarında da başkalarının özgürlüklerini demokrasilerin kısıtlarlar”

"AYRIMCILIK BAŞLADI MI, BÖLÜCÜLÜK KAÇINILMAZ"

MHP’li Semih Yalçın’ın partisini ve kendisini bölücülükle suçlamasına ilişkin sorulan bir soruya

“Dil en temel insan haklarından biridir. İnsan onurunun bir parçasıdır. Her dil saygındır. Bölücülük, insanları dilleri, dinleri, inançlarına göre ayrımcılığa tabi tutmaktır. O ayrımcılık başladı mı bölücülük, kaçınılmaz. Esas bölücülük budur” karşılığını verdi.