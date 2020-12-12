Davutoğlu’ndan Cumhur İttifakı'na sert eleştiriler: Yeni FETÖ’ler mi esir aldı iktidarı, Perinçek’e mi teslim oldunuz?

12 Aralık 2020 Cumartesi, 13:31

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin birinci yılında yaptığı konuşmada iktidara ve Cumhur İttifakı'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

‘VASİSİ BAHÇELİ, ROTA ÇİZENİ PERİNÇEK’

“Karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır” diyen Davutoğlu şunları kaydetti:

“Vasisi Bahçeli, rota çizeni Perinçek olan bu vesayet rejiminden Sayın Erdoğan’a sadece sözcülük kalmıştır. Hayaller koalisyonsuz Türkiye, gerçekler meşru bir koalisyonu bile aratan Bahçeli ve Perinçek vesayet rejimidir. Cumhurbaşkanı’nın vasisi gibi konuşan konuşanadır. Bu iktidarın içinde bulunduğu vesayet rejimi dünyası milletin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu dünyadan tamamen kopmuştur. Yıllarca dış mihrak deyip durup önlerine gelen herkesi dış mihrak uzantısı olarak suçlayıp sonra da küresel siyasi gelişmelere göre bakan değiştiriyoruz, politika değiştiriyoruz, hatta dış mihrak için reform bile yapmayı düşünüyoruz çizgisine gelmişlerdir. Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler bir odaktan başka odağa, bir eksenden başka eksene ne yaptığını bilmez şekilde savrulan Türkiye. Bu millet bu acizliği, bu onursuzluğu hak edecek ne yaptı size?

‘ACI REÇETE YAZAN İKTİDAR’

“Dürüstçe milletle yüzleşip biz batırdık, ülkeyi her anlamda iflasa sürükledik, dış mihraklar da elimize bir reçete verdi, size sunabileceğimiz tek şey işte bu acı reçete desinler” diyerek Erdoğan’a çağrıda bulunan Davutoğlu, “Sayın Erdoğan’ın ülkeyi getirip bıraktığı yer ‘acı reçete’ yazan bir iktidardır” diye konuştu.

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

AYHAN SEFER ÜSTÜN TEPKİSİ

“Emin olun bu milletimizin bu iktidara yazdığı tek reçetedir. Artık minare kılıfa sığmamaktadır. Yıllar sonra hukuk dediniz ertesi gün genel başkan yardımcımız Ayhan Sefer Üstün’ün evini mafya artıkları kurşunladı. Çıkıp bir tek cümle söylediniz mi? Bu ucuz mafya artıklarınızın, ortağınız 28 Şubat artıklarının, çapsız medya silahşörlerinin bizleri korkutabileceğini, sindirebileceğini mi düşünüyorsunuz? Milleti ve bizi bu şekilde susturabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?

İşte yarım yamalak insan hakları dediniz ertesi gün Diyarbakır’da herkesin gözü önünde masum bir Kürt gencini kurşuna dizenler serbest kaldı, bu vahşetin fotoğrafını çeken gazeteciler de 20 yılla yargılanır hale geldi. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi?

İnsan hakları dediniz, ertesi gün Diyarbakır’da yine kelepçe, yine soruşturma, yine 1990’lar manzaraları… Ağzınızdan seneler sonra adalet kelimesi çıktı ertesi gün affedip serbest bıraktığınız bir mafya lideri ortağınızla birlikte ana muhalefet partisi liderini ağza alınmayacak küfürlerle tehdit etti. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi? Faiz artırmanın ekonomiye nasıl zarar vereceğini söylediniz, ertesi gün faizler yüzde 15 çıkarıldı. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi?

‘BU NASIL BİR İKTİDAR FOTOĞRAFI?’

Hangisini savunuyorsunuz? Hangisi Erdoğan hangisi iktidar? Faizlere karşı çıkan Erdoğan faizleri artıran Erdoğan’a karşı. İnsan hakları reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında kimi bulsa hain ve terörist diyerek yargıdan önce hüküm veren Erdoğan Hukuk reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında bu mafya düzeni devam edecek diyen ortağı. Millet sizin bu ciddiyetsizliğini hak edecek ne yaptı. Bu adımları kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz yoksa görünen ve görünmeyen ortaklarınız mı? Biriniz reform diyor diğeriniz statüko, Biriniz hukuk diyor diğeriniz mafya. Biriniz adalet diyor diğeriniz baskı. Bu nasıl bir iktidar fotoğrafı? Biz bu manzarayı iyi biliriz.

‘YENİ FETÖ’LER Mİ ESİR ALDI İKTİDARI?’

Yeni FETÖ’ler mi esir aldı iktidarı. Rotanızı çizdiğini söyleyen Perinçek’e mi teslim oldunuz? Demokrasiye, hukuka, adalete, şeffaflığa müsaade etmeyiz mi diyorlar? Bizimle kurduğun ortaklığın diyeti hukuk devletinden ve adaletten uzak durmak mı diyorlar? Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor.

‘BEŞİNCİ SINIF MAFYA DÜZENİ’

Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni! Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler Küresel güçlere uygun değişiklikler! Hayaller koalisyonsuz tek başına Erdoğan iktidarı, gerçekler eski Türkiye’nin bütün artıklarının yönettiği bir gizli koalisyon. Sayın Erdoğan millete ACI REÇETE yazmayı bıraksın önce kendisine görünen ve görünmeyen ortaklarının YAZDIĞI ACI REÇETEYİ millete açıklasın.”