Davutoğlu'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a: Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a istifa çağrısında bulundu.
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketi üzerinden bakanlığa 9 milyon TL'lik dezenfektan satmasına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Davutoğlu, "Özürleri kabahatlerinden büyük! Ticaret Bakanlığı açıklama yapıyor, 'Evet, bakanın firmasından mal aldık ama ucuza.' Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin! O koltuk size haram!" sözleriyle tapkisini dile getirdi.
Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Özürleri kabahatlerinden büyük!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 20, 2021
Ticaret Bakanlığı açıklama yapıyor, "Evet, bakanın firmasından mal aldık ama ucuza."
Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin! O koltuk size haram!
NE OLMUŞTU?
OdaTV'de Ticaret Bakanı Ruhsar ve Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeleri yayınlanmıştı. Bakan Pekcan, söz konusu iddiaları kabul ederek; "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" demişti.
Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin şirketinden dezenfektan alındığı doğrulandı. Açıklamada, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadeleri kullanılarak, Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığı doğrulanmıştı.
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