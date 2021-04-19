CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'lilerin maaşlarını ifşa etti
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ifşa etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu. Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ortaya çıkarmıştı.
CHP'li Yavuzyılmaz, bu kez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden AKP'li isimlerin 2021 maaşlarını nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz, kaynak olarak da KARDEMİR Genel Kurul tutanakları ve Kalkınma Bankası Genel Kurul tutanağını gösterdi.
Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın KARDEMİR YK başkanlığından ve Kardökmak YK Başkanlığından 'huzur hakkı' parası ile toplam aylık geliri 77.140 TL. KARDEMİR Başkan Vekili Erdal Erdem'in de, Kalkınma Bankası YK üyeliğinden ve Karçel YK Başkanlığından aldığı 'huzur hakkı' ile aylık toplam geliri 72.403 TL.
Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- KARDEMİR yönetim kurulundaki AK Partili bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını tespit ettik. Alparslan Bayraktar: Kardemir YK Başkanı ücreti: 39.423TL, Enerji Bakan Yrd maaşı: 27.717TL, Kardökmak YK Başkanı huzur hakkı: 10.000TL (birkaç gün önceye kadar), Toplam: 77.140 TL
- Erdal Erdem: Kardemir YK Başkan Vekili ücreti: 39.423TL, Kalkınma Bankası YK üyesi maaşı: 22.980TL, Karçel YK Bşk. huzur hakkı: 10.000TL (birkaç gün önceye kadar) Toplam aylık maaş: 72.403 TL
- Kardemir YK Üyelerinin 2021 yılı aylık maaşlarını nasıl hesapladım: 2021 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 2020 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 2019 yılı Kardemir YK aylık ücreti Kaynak: Kardemir Genel Kurul tutanakları
- 2019 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 2018 yılı Kardemir YK aylık ücreti x 2018 yılı ÜFE (%33,64) 2018 yılı Kardemir YK aylık ücreti= 29.500TL Kardemir Genel Kurul tutanakları
- Kalkınma Bankası YK Üyeleri 2021 yılı aylık maaşları= 22.980TL Kaynak: Kalkınma Bankası Genel Kurul tutanağı
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
KARDEMİR yönetim kurulundaki AK Partili bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 18, 2021
Alparslan Bayraktar
Kardemir YK Başkanı ücreti:
39.423TL
Enerji Bakan Yrd maaşı:
27.717TL
Kardökmak YK Başkanı huzur hakkı:
10.000TL (birkaç gün önceye kadar)
Toplam: 77.140TL
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