CHP'den Bakan Pekcan'a istifa çağrısı

20 Nisan 2021 Salı, 20:02

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanlığı'nın dezenfektan alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztunç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi ve kendine ait olan şirketten kendi bakanlığına dezenfektan sattığı iddialarını gündeme taşıdığını ve günler sonra bakanın yazılı cevap verdiğini söyledi.

"İTİRAF İSTİFAYI GETİRMELİDİR"

Bir haftadır gittiği her yerde bakanın kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satıp satmadığı sorusunu sorduğunu dile getiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Satan bakan alan bakan doğru mu diye sordum? Sayın Bakan yazılı bir açıklama ile bana cevap vermiş. Sattığını kabul ediyor. ‘Evet oldu bu’ diyor. ‘Ama eşime ait olan firma en ucuz teklifi vermişti’ diyor. Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz. İtiraf etmiştir. İtiraf istifayı getirmelidir. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı onu görevden alması lazım. Burası muz cumhuriyeti mi? Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satacaksın. İhale ucuzmuş. Sizin girdiğiniz ihaleye kim girer de ucuza mal verir? Bakanın kocasının bakanlıktaki ihalesine kim daha düşük teklif verir? İhaleye fesat karışmıştır. Sayın Ruhsar Pekcan itiraf etmiştir. Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak Türkiye’de tarihe geçmiştir. İstifaya davet ediyoruz. Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır"



