CHP'den Bakan Pekcan'a istifa çağrısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanlığı'nın, Bakan Ruhsar Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alımıyla ilgili "İtiraf istifayı getirmelidir" diye konuştu.
Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığın iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" iddiasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanlığı'nın dezenfektan alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Öztunç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi ve kendine ait olan şirketten kendi bakanlığına dezenfektan sattığı iddialarını gündeme taşıdığını ve günler sonra bakanın yazılı cevap verdiğini söyledi.
"İTİRAF İSTİFAYI GETİRMELİDİR"
Bir haftadır gittiği her yerde bakanın kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satıp satmadığı sorusunu sorduğunu dile getiren Öztunç, şöyle konuştu:
"Satan bakan alan bakan doğru mu diye sordum? Sayın Bakan yazılı bir açıklama ile bana cevap vermiş. Sattığını kabul ediyor. ‘Evet oldu bu’ diyor. ‘Ama eşime ait olan firma en ucuz teklifi vermişti’ diyor. Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz. İtiraf etmiştir. İtiraf istifayı getirmelidir. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı onu görevden alması lazım. Burası muz cumhuriyeti mi? Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satacaksın. İhale ucuzmuş. Sizin girdiğiniz ihaleye kim girer de ucuza mal verir? Bakanın kocasının bakanlıktaki ihalesine kim daha düşük teklif verir? İhaleye fesat karışmıştır. Sayın Ruhsar Pekcan itiraf etmiştir. Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak Türkiye’de tarihe geçmiştir. İstifaya davet ediyoruz. Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır"
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Dava öncesi yasak!
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kafa karıştıran terörist listesi
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- İşte ekrana geri dönme şartları