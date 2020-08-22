Davutoğlu'ndan Van'da anadilde eğitim çıkışı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:00

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Van İl Kongresi'ne konuştu. "Ülkemizin enerjisini ayrılıklar, ötekileştirmeler ve insan hakları ihlalleriyle harcamasını büyük bir kayıp olarak görüyoruz" diyen Davutoğlu anadilde eğitim açıklamasında bulunarak, " Bu bağlamda tüm demokratik ve kalkınmış¸ ülkelerde olduğu gibi ana dilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımının, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini gu¨c¸lendirecegˆine, toplumsal barış¸ ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz" dedi.



KAYYIM TEPKİSİ

Kayyım atamalarını gündemine alan Davutoğlu, "Maalesef, bir taraftan PKK terörü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere, Türkiye’ye ve milletimize huzuru, adaleti ve insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördüler. Sandığa karşı dağı koyanlar; siz kime oy verirseniz verin atadıkları bir KCK komiseri ile kendi istediklerini yaptılar. Mevcut iktidar ve ortakları da oyunuzu alamadıklarında sizlere bir kayyum gönderip iradenize el koyuyorlar. Gelecek Partisi KCK düzeninin de Kayyum düzeninin de bitmesi için yola çıkmıştır. İnşaallah Gelecek Partisi olarak Van’da da yerel yönetimi kazandığımızda bu ikili kıskaca son vereceğiz. Gelecek Partili yöneticiler sadece kendilerini seçen halktan talimat alacaklar. Ayrıca, Gelecek Partisi olarak seçilmiş¸ belediye başkanının ancak mahkeme kararıyla görevden alınabileceğine inanıyoruz. Görevden alınan belediye başkanının yerine I·c¸is¸leri Bakanının kayyım ataması da milli iradeye aykırıdır. Bu çerçevede, mahkeme kararına istinaden görevden alınan seçilmiş¸ belediye başkanının yerine yine seçimle oluşturulmuş¸ belediye meclis üyelerinden birinin seçilmesi şarttır." diye konuştu.

"KÜRDÜN AİDİYET SORUNU HİSSETTİĞİ TÜRKİYE HUZURLU OLAMAZ"



Davuroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tek Kürdün aidiyet sorunu hissettiği Türkiye huzurlu olamaz… Bir tek Kürde, Van’da, Diyarbakır’da, İstanbul’da, Suriye’de, Irak’ta sahip çıkamayan Türkiye kudretli değildir… Müreffeh ve güçlü Türkiye bir tek Kürdü Washington’ın, Moskova’nın, Fransa’nın veya bölgesel güçlerin himayesine mahkum etmeyen Türkiye’dir. Türkiye demokratik değerleri içselleştirerek, demokrasiyi inşa ederek Güçlü Türkiye olur. Hiçbir ayırımcılığa müsaade etmeyen bir adalet sistemi kurduğumuzda Türkiye güçlenir. Güçlü bir Türkiye inşa etmek için bölgeye, komşu coğrafyamıza, Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya tehdit nazarıyla bakmamanız gerekir. Kürtlerin kendisini özgür, eşit ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye’de hiçbirimiz huzurlu olamayız."

"YAPILMASI GEREKEN, ÇALIŞMALARI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞMAK"

Doğal gaz rezervine ilişkin de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağı ile ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak ve gereken adımları atmaktır" ifadelerini kullandı.

Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan gereken adımları yapıcı bir muhalefet anlayışı içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Davutoğlu, "Gölge kabinemiz olan Politika İzleme Kurullarımızın ilgili birimleri başta Enerji Politikaları izleme Kurulu olmak üzere gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının milletimiz hayrına kullanılabilmesi için atılan her adımı yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu.