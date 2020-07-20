Davutoğlu'nun iddialarına Şükür yanıt verdi: Ben istifa ettim, sen kovuldun
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gazetemize yaptığı açıklamada söylediği “FETÖ ile organik bağı olduğu tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ’nün siyasi ayaklarıdır. Mesela Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi” sözlerine Hakan Şükür yanıt verdi. Şükür iddiaları kabul etmeyerek, "Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim.. Ne siyasi ayağı küçük enişte? Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez.. Ben, hergün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun" ifadelerini kullandı.
Eski AKP milletvekili ve futbolcu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ suçlamasıyla Türkiye’den ABD’ye firar eden Hakan Şükür, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun iddialarına yanıt verdi.
Şükür şu ifadeleri kullandı:
"Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim.. Ne siyasi ayağı küçük enişte?
Allah sizi bildiği gibi yapsın emi. Korkudan ne saçmalayacaklarını bilmiyorlar yeminle.. Yuh artık be!
Meydan boş kafanıza göre takılın. Allah belanızı versin inşallah hepinizin. Terbiyesiz herifmişsiniz siz.
Düşün yakamdan , daha ne kadar ismimi sömüreceksiniz?
Sen ve tayfan sabah aksam yalvararak partinize aldiniz. Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez.. Ben, hergün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun. Günahına girdiğin her kesimden masumun ahı bulsun seni. Yuhlar olsun, yazıklar olsun size.. Ben kimsenin ayağı değilim. Ülkemin namusu İle emeği ile çalışıp kazanmış ve ülkesine hizmet etmiş biriyim. Partinize alırken siz söylediniz. Ama siz ne ayaksınız herkes biliyor. Benim ayak oyunum futbol , sizin ortak olduğunuz ayak oyunlarınızı da herkes gördü, boş konuşmayın..
Yarın bu gerizekalı açıklamaya kendi kanalımda açıklama yapacağım. Yayını seyredin lütfen. Bunlar ne kalıpsız, korkak, ne yaptığını bilmez insanlarmış. Terbiyesiz yalancı, iftiracı. Hoş, ne beklenirdi bunlardan? Şaka gibi.."
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler