DeAndre Yedlin'de kırık şüphesi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin, ilk yarıda sakatlanan DeAndre Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Sahasında ağırladığı Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın ilk yarısında Jeremain Lens'in müdahalesi ile sakatlanan ve maça devam edemeyen DeAndre Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü belirten Levent Şahin ayrıca şunları söyledi:
"20. dakikada maç ve oyunla ilgili mesajı aldığımızı düşünüyoruz. Yedlin kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor. Aslında burada net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum maçın gidişatı ile ilgili. Sanırım seste ve görüntüde bir problem oldu Riva ile ilgili diye düşünüyorum. Çünkü orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor, VAR'ın verdiğine orta hakem müdahale ediyor. Uzaktan, yakından iyi niyeti olduğunu düşünmediğim bir hakem grubuyla karşılaştık. Bu bizim için bahane değil ama baktığınız zaman oyunun kaderini etkileyecek, sonucunu etkileyecek çok nokta kararlar verildi. Futbol ve oyun adına üzgünüm."
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