DEDAŞ'ın elektriğini kestiği çiftçilerin eyleminde 11 gözaltı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:41

Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Pekmezli Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta kesilen elektrik ve ekinlere sulama yapamamaları nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) protesto etmek için bir araya gelen çiftçiler, oturma eylemi yaptı.

Çiftçilere, jandarma gazlı müdahalede bulundu. Bunun üzerine yol, yeniden açıldı. Bu sabah 11 çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nca yol kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çiftçilerin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.