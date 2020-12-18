DEDAŞ'tan 'elektrik duası'na katılan köylülere suç duyurusu!

18 Aralık 2020 Cuma, 09:49

Suruç'un Aşağıkarıncalı Mahallesinde gerçekleştirilen elektrik duası eyleminde ilginç bir gelişme yaşandı. DEDAŞ, Elektrik duasına çıkan 15 mahalle sakini hakkında “halkı DEDAŞ’a karşı kin ve düşmanlığa kışkırttığı” iddiası ile suç duyurusunda bulundu.





‘DUA ETME NE ZAMANDIR SUÇ OLDU?’

Elektrik duası eylemine imamlık yapan ve günde 12 saat elektriklerin kesilmesi nedeniyle artık bezdikleri için elektrik duasında bulunduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Mustafa Tüzün, “Dua etme ne zamandan beri suç oldu. Biz devletimizin yanında olan vatandaşlarız. Biz sadece mağduriyetimizi kul çözmeyince sorunumuz çözülsün diye Allaha dua ettik” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINA KÖKLÜ ÇÖZÜM BULSUN’

Tüzün, günlerdir yaşanan uzun elektrik kesintilerini ironik bir şekilde protesto ettiklerini, suçsuz olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Hakkımda yapılan şikayet tamamen keyfi olup hukuki dayanaktan yoksundur. Ben ve mahalle sakinleri haklı olarak sistematik hale gelen elektrik kesintilerini ironik bir şekilde protesto ettik. Bunda hiçbir suç yoktur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunun unsurlarından hiçbiri bu olayda yoktur. DEDAŞ bu tür şikayetlerle savcılığı meşgul edeceğine elektrik kesintilerine köklü bir çözüm bulmalıdır. Suç duyurusunda bile vatandaşları kaçak elektrik kullanmakla suçlamaktadır. Bu aslında bir itiraf olup binlerce insanın toplu cezalandırıldığının göstergesidir. Savcılık, bu şikayete ifade bile almadan takipsizlik vermelidir. Aksi halde yarın öbür gün yağmur duasına çıkan vatandaşları da meteoroloji genel müdürlüğü şikayet edebilir. DEDAŞ gibi kurumların bu tür protestolara daha iyimser yaklaşması lazım. Savcılıktan bir an önce takipsizlik kararı verilmesini bekliyoruz.”

‘DSİ DE DİYANET HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN’

Suç duyurusunun ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyadan şöyle tepki gösterdi:

“Elektrik duasına çıkan kişiler masumdur. Şirket yetkilileri,elektriklerin gelmesi için dua edenlerin masum olduğunu bildiği halde suç atmaktadır. Mağdurun hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği halde iftira atmak suretiyle iftira suçunu şirket yetkilileri işlemiştir. DEDAŞ, Urfa’da elektrik duasına çıkan yurttaşlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. AKP'nin arkanızda durduğunu biliyoruz da bu kadarı fazla! Urfalı hemşerilerimizin yanındayız. O zaman DSİ de yağmur duasına çıkan diyanet hakkında suç duyurusunda bulunsun.”