Elektrik duasına çıkan köylüler: “Hepimiz AK Partiliyiz, Dicle zulmününe dur diyoruz”

15 Aralık 2020 Salı, 11:08

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle mahalleli elektrik duasına çıktı. Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde bir araya gelen köylüler, ellerini semaya açarak, “Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Sorunlarımızın çözümü için nereye başvuru yaptıysak, ‘Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (DEDAŞ) ancak Allah’ın gücü yeter’ diyorlar. Biz de Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize elektrik ver. Allah’ım bu zulme son ver” diyerek dua etti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde dün ilginç bir olay yaşandı. Bir süredir Suruç’a bağlı 30 mahallede günde 12 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle çevre köylüler Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde toplanarak elektrik duası yaptı.

DEDAŞ’ın yetki alanındaki elektrik kesintileri sorunu çözülmeyince mahallenin ileri gelenlerinden Mustafa Tüzün, tarafından yapılan elektrik duasına “Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde bu yaptığımız yağmur duası değil, yaptığımız elektrik duasıdır. Sabah saat 06:00’dan akşam saat 19:00’a kadar elektrikler kesik. İşimiz Allah’a kalmış. Uzaktan eğitimi nasıl yapacağız” ifadeleri ile başlandı.

“ALLAHIM BİZE ELEKTRİK VER"

DEDAŞ’a tepki gösteren Tüzün ve beraberindekiler ellerini açarak, “Nereye başvuru yaptıysak DEDAŞ’a ancak diyorlar Allah’ın gücü yeter. Amenna Allah’ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize elektrik ver. Allah’ım bu zulme son ver. Köyleri jandarma ile ev basıyorlar” dua etti.

Ziraat Odaları dahil gittikleri hiçbir kurumda sorunlarına çözüm bulunamadığını kaydeden Tüzün, duaya şöyle devam etti:

“Az yaktın diye ceza yazıyorlar. Çok yaktın diye ceza yazıyorlar. Bugün Suruç’ta 30 mahallenin elektriği yok. Kime gidiyorsak tarım sulamadan bizlere yüz binlerce liralık borç çıkarıyorlar. Ziraat odalarına gidiyoruz ‘kimsenin gücü Dicle Elektrik’e gücü yetmez. Allah’ın gücü ancak yeter’ diyorlar. Amenna Allah’ın gücü her şeye yeter biz de Allah’tan elektrik istiyoruz. Elektriğimiz yok. Yok mu bir yetkili? Bu Dicle Elektrik’in zulmüne kim ‘dur’ diyecek. Yeter artık. Çocuklar elektrik olmadan nasıl uzaktan eğitim yapacaklar. Bugün buraya binlerce kişi toplanırdı sadece maske mesafe gibi Covid tedbirleri nedeniyle 20 kişi toplandık. Bizim elektriğimiz yok biz elektik istiyoruz. Su kalmadı biz temizliği nasıl yapacağız. Yetkilere sesleniyoruz. Yetmedi mi artık?”

“AĞIR CEZALAR VE FATURALAR GELİYOR”

"Bu Dicle Elektrik’in sahibi kim?" diye soran Tüzün, DEDAŞ’tan her çiftçiye 100 bin lira ceza, 150 bin lira fatura geldiğini ileri sürerek, dua ile karışık sorunlarını anlatma devam etti.

“Diyorlar ki tarımsal sulamada abonesi var ise de adam ekim yapmamış 100 bin lira fatura çıkarıyorlar. Oraya gidildiğinde üzerine bir de 100 bin lira ceza çıkarıyorlar. Dicle Elektrik’e itiraza gidilince, ‘git kardeşim bir ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi getir senin borcundan biraz indirim yaparız.’ ÇKS’yi bulup getiriyoruz 50 bin lira çiftçiden düşürüyorsa 50 bin lira da devleti soyuyor. Devleti dolandırıyorlar. Allah’ım sen bize yardımcı ol. Allah’ım sen bize yardımcı ol. Yağmur duası değil bu. Rahmet yağdı elektriğimiz yok. Elektriğimiz yok Allah’ım bize elektrik ver. Suçu sana atıyorlar haşa senin her şeye gücün yeter.”

“HEPİMİZ AK PARTİLİYİZ”

Mahalle sakinleri AKP’li olduklarını da vurgulayarak, seçim dönemlerinde AKP için de çalışma yürüttüklerini “Ben AK Partiliyim, hepimiz AK Partiliyiz. AK Parti ile yürüdük yorulduk her şey yaptık. Sadece elektrik istiyoruz Dicle zulmüne dur diyoruz” dedi.

“KÖY BASILIR GİBİ JANDARMA İLE ELEKTRİK UYGULAMASI YAPILIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen mahalle sakinleri, jandarmayla yapılan kontroller nedeniyle baygınlık geçiren anneler olduğunu da şöyle anlattı:

“Jandarma ile gelinip köyler basılıyor. Köyün birisinde birkaç jandarma arabası ve sivil araçlarla gidiliyor köy sakinlerinden bir kadıncağızın askerde oğlu var. Oğlunun şehit haberi geldi zannedip kadın fenalık geçirip yere düşüyor. ‘Ne oldu diyor oğluma ne oldu?’ yani jandarmanın işi yok mu Dicle Elektrik’e hizmet verecek. Güçlü devletimizin büyük liderine sesleniyorum. Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bize sahip çıksınlar. Nereye gidelim?”