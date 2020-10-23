Defineciler tarihi köprüyü yıktı. Koruma kurulu restorasyon için parça arıyor

23 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Kırklareli’nin Üsküp beldesinde Roma döneminde yapılan tarihi köprü üzerinde kaçak kazı yapıldığı ve köprünün tahribata daha fazla dayanamayarak yıkıldığı ortaya çıktı. Koruma Kurulu köprünün yıkılmasının ardından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve etrafa saçılan parçaların toplanarak restorasyon için saklanmasına karar verdi.

Kırklareli Merkezi ilçesine bağlı Üsküp Beldesi’nde Hacı Faklı Yolu Altı mevkiideki Roma döneminden kalma tarihi Üsküp Kurtdere Köprüsü, kaçak kazı sonucu yıkıldı. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları 3 Eylül’de yaptıkları saha incelemesinde tarihi köprünün kaçak kazı yapılarak tahrip edildiğini ve köprünün yıkılarak bütünlüğünün bozulduğunu tespit etti. Köprünün 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiğini anımsatan kurul köprünün yıkılmasına sebep olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul köprünün yıkılmasının ardından etrafa saçılan yapı parçalarının toplanarak restorasyon için kullanılmak üzere saklanmasını istedi.

KORUNMUYORDU

Aynı zamanda köprü Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri’nde yer alıyor ve korunma statüsü “fena” kategorisinde görünüyor. Envanterde köprüye ilişkin özetle “Köprü Roma Döneminde yapılmıştır. Bununla birlikte yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Bir dere yatağı üzerinde kurulmuş. Tek gözlü, yolu eğimli köprüler grubuna girmektedir. Köprünün yapımında kullanılan kesme taşlar birbirine kenetlenerek örülmüştür. Harç kullanılmadan köprü kemeri oluşturulmuştur” bilgileri yer aldı.

PARA HIRSINA KURBAN GİTTİ

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem “Bu köprü artık yok. Definecilerin talanı sonucu yıkılmış. Envantere 2008’de alınmış. 12 yıl boyunca koruma önlemi olmadan bugüne kadar gelebilmişti. Şimdi kurul kararına bakılırsa yıkılan taşları muhafaza altına alıp aslına uygun restore edeceği söyleniyor. Yıkılana kadar nerdeydik? Ne yazık ki koruyamadık. Yüzlerce yıllık kültürel varlık definecilerin para hırsına kurban gitti” ifadelerini kullandı.